Dominique BLANCHOT

Technicien 4400/OXE ALCATEL et IPO AVAYA





Gamme ALCATEL-LUCENT:



- Installation, configuration et maintenance des 4400 et OXE

- Installation, configuration et maintenance de centre d'appel sur OXE

- Installation, configuration et maintenance de la suite CCInternet et CCOutbound

- Installation, configuration et maintenance du CCIVR

- Connaissance des 4200C/D/DSmall/E et OXO



Certifications ALCATEL-LUCENT:



- Certifié ACSE Centre d'appel OXE

- Certifié ACSE suite CCInternet/CCOutbound

- Certifié ACSE CCIVR 4625

- Certifié ACFE OXE R10





Gamme AVAYA:



- Installation, configuration et maintenance de l'IPO

- Installation, configuration et maintenance de la VoiceMail Pro



Divers :



- Installation, configuration et maintenance de la solution TAMAT de MWS

- Installation, configuration et maintenance de la solution GTHosp de GT2F



Mes compétences :

Centre d'appel

AVAYA

Call center