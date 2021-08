Dominique BONNÉRAT

COMPETENCES



Management

En rattachement à la présidence, management général & opérationnel de filiales & centres de profits.

Recrutement & encadrement d'équipes mixtes (commerciaux, consultants, ingénieurs & techniciens).

Supervision de missions et projets.

Maîtrise de l'ensemble des mécanismes de création & gestion d'entreprise.



Marketing & commercial

Engagement personnel sur le terrain (suivi de gds groupes, exploitation d'un relationnel de ht niveau).

Lancement de nouvelles activités, recherche de partenaires.

Négociation avec directions générales et grandes directions opérationnelles.

Animation & support d'une force de vente ; aide à la finalisation de contrats.



Domaines & activités

Larges spectres

de marchés : administrations, collectivités, banques, industrie & services (dont « utilities »),

d'applications : gestion, technique, nouvelles technologies (SIG(*), GED(*) et multimédia/Web).

Maîtrise des activités de service :

prestations intellectuelles dont conseil et monitorat méthodologiques,

projets clefs en mains formation.

Bonne connaissance des environnements client-serveur (UNIX, WINDOWS, NT) et grands systèmes.

---------------------------------------------------------------



FAITS MARQUANTS

IOS IdF : Création et, en quatre ans, filialisation d’une structure forte de 4 commerciaux et de 60 intervenants. Budget final 30 MF dont 50 % sur le marché tertiaire.

Gpe EDF : Mission (7½ ans) de conseil (Conception générale et détaillée, ainsi qu’assistance à maîtrise d’oeuvre) dans le cadre d’un projet SAP 3.1i à ECC6 (SD/IS-U...), domaine Relation Clientèle.

---------------------------------------------------------------



PARCOURS PROFESSIONNEL

Actuellement Consultant en organisation/informatisation 7,5 ans en externe puis 3 ans en interne : RTE (EDF).



Depuis 1986 Directions commerciales et de centres de profits :

IBSI, directeur agence Paris Industrie.

IOS IdF, (Gpe Vivendi ex-Générale des Eaux), directeur délégué.

HERMES TECHNOLOGIES(associé fondateur) directeur développement.

SYNTEX (Gpe DECAN), directeur Département SIG.

ANAGRAM,(associé fondateur) directeur commercial.

De 1983 à 86 Ingénieur d'affaires : Groupe CISI et Prime Computer.

De 1978 à 83 Responsable de cellule d’études en SSII : CISI.

De 1972 à 77 Pendant études, enseignant : Education Nationale.





Actuellement

CONSULTANT en organisation / informatisation

Spécialisé SAP SD / IS-U EDM & CCS (3.1i, 4.6c & ECC6)

dans les « Utilities » (service public)

Ventes – Distribution

Gestion d’entreprise

---------------------------------------------------------------



LANGUES : - Anglais courant - Allemand scolaire - Notions d’Espagnol

---------------------------------------------------------------



DIVERS :

Intervenant en Système d'Information du MAE (ex CAAE MBA) à l'IAE de Paris depuis 2000



Mes compétences :

CCS

Commercial

Conseil

EDM

Formation

Management

Management commercial

Négociation

Organisation

Recrutement

SAP

SAP SD