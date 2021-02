Dominique CARMENT (CARMENT)

Madame, Monsieur,

Bonjour, je me permet de vous solliciter, afin de pouvoir reprendre une activité professionnel dans les domaines de :

chef d'équipe, la formation professionnel.

je souhaiterais continuer pour transmettre mes expériences de mes 30 dernières années :

formation professionnel,

encadrement d'une équipe

gestion des stocks(GAO),

conduites engins (CACES),

mécanique VL PL SPL (électromécanique, BTP),

habilitation électrique véhicule,

vente comptoir (matériaux de construction)

conduite de véhicule poids lourds, autocar (fimo et fco)

la sécurité au travail

J' aime être au plus proche du terrain.

Je me tiens a votre disposition pour toutes questions relative a mon profil.

Ci-joint mon CV.

Veuillez agrée mes sincères salutations.



Mr CARMENT