Dominique CHARVAUX

25 ans d'expérience dans le social et la coordination d'activités artistiques



- Bon contact relationnel et humain auprès des familles et des nouveaux stagiaires

- Esprit d'équipe pour un meilleur suivi de la personne



- Création d'un tableur pour une gestion autonome de l'équipe du Budget éducatif

- Initiation informatique auprès de l'équipe à l'utilisation du logiciel ALPHA (cahier de liaison en ligne)



- Animation Atelier Théâtrale et Quizz Musical (travail sur la confiance en soi et la mémoire)

- Coordination et Présentation des Fêtes Institutionnelles (mettre en avant les talents des personnes)



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Coordination artistique

Réalisation audiovisuelle

Animation d'équipe