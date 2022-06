Dominique DEGOTTEX

Bonjour à tous,



Je suis un web designer, infographiste professionnel et internet marketeur qui est ouvert à toutes propositions de création de sites internet.



Vous avez un projet internet qui vous tient à cœur, mais vous n'avez pas les compétences nécessaires pour le réaliser ?



Je peux vous aider à mettre en place ce projet, en vous apportant mon expérience marketing internet et la technique, pour que nous puissions développer ensemble la solution la plus adaptée à vos besoins.



Pour plus d'informations, visitez mon site internet : http://dizmark.com/fr/ ou simplement contactez-moi avec vos questions ou projets à cette e-mail adresse : dizmark01@gmail.com











Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Flash

Dreamweaver

HTML/XHTML

Premiere_After effect

Html5

Wordpress

Indesign

Internet marketing