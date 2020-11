Dominique DESCHACHT

Motivé et organisé, j’ai développé une solide expérience dans des secteurs varies en travaillant pour des employeurs et des clients de cultures et milieux divers.



La curiosité, le pragmatisme et la créativité sont des atouts solides acquis lors de la création de mes propres projets.



Rigueur et professionnalisme sont pour moi les clés du succès d’un service de la plus grande qualité.



Flexibilité, loyauté et honnêteté sont les piliers d’une expérience enrichissante au travail comme dans ma vie privée





Mes clients : La redoute, Kiabi, tape à l'oeil,Somewhere, Paprika,Leroy Merlin, Castorama, Casino Barrière,Euralille....







Mes compétences :

Fashion

Film institutionnel

Production

Publicité

Média

Ecommerce

Mode

Film publicitaire