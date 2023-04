25 ans d’expérience en projets R&D, actions de transfert, ou applications opérationnelles utilisant les données de radar météo pour l'estimation quantitative des précipitations (QPE) et la prévision immédiate.

- 5 ans à travailler à l'amélioration des produits nationaux au Centre de Météorologie Radar de Météo-France

- 10 ans comme expert indépendant, fondateur et dirigeant de la société Alicime apportant assistance à des Laboratoires de Recherche, Météo-France, et les utilisateurs finaux des données radar météo

- 10 ans comme chercheur ou chargé de projets de transfert en hydrologie urbaine.



Compétences: hydrologie, météorologie, radars météo, estimation des précipitations, prévision immédiate, alerte de risque aux crues soudaines, produits Météo-France.

Publications sur ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Dominique_Faure



Mes compétences :

Conseil

Eaux pluviales

Hydrologie

Radar

Recherche

Gestion des entreprises

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Développement logiciel

Sciences de la Terre

Risques naturels