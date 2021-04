Dominique FERRE

Bonjour

Sensible à l'efficience du travail, j'aime tendre vers la simplification de l'existant et la durabilité des solutions, afin de créer un système fiable et intuitif.

J’ai suivi ma formation initiale chez les Compagnons du Devoir pendant 6 ans où j’ai pu acquérir de solides compétences professionnelles et m'acculturer qualité.

Mes compétences d'analyses, d'écoutes et de synthèses, associées à une communication convaincante et fédératrice, me permettent de piloter les projets avec sérénité et clairvoyance.

Aujourd’hui à la recherche d’une collaboration pérenne, je reste disponible pour vous rencontrer et étudier avec vous toutes propositions en concordance avec mes compétences.

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de croire en mon respect.



Mes compétences :

ISO 900X Standard

Sage Accounting Software

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Audit