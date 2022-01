Dominique GOYBET DE SWERT

Diplômée d'un Master en Communication et Journalisme (IHECS, Bruxelles), Dominique De Swert Goybet rejoint l'agence de communication Perfect Relations à New Delhi, puis la Chambre de Commerce Indo-Française en tant que chargée des Relations Publiques. En 2000, elle intègre le Consulat de Belgique à Colombo au Sri Lanka où elle occupe de le poste de Responsable des Relations Publiques pour l'organisation de missions économiques. Ensuite, elle est Responsable Communication Interne chez le leader mondial du pneu pour machines industrielles (Camso/Michelin). Suite au tsunami dévastateur en Asie du sud-est fin 2004, elle s'engage dans un projet de réhabilitation de la Croix Rouge Française en tant que Coordinatrice Donateurs. En 2007, elle occupe de poste de Directrice du Développement au sein de la Fondation Building A Future dans le secteur du nautisme . Après 12 ans en Asie, elle rejoint Paris où elle travaille en tant que Directrice du Développement dans le secteur du nautisme en lien avec le Sri Lanka. De 2017 à 2020, elle est Coordinatrice Sri Lanka chez le groupe Grand Large Yachting. Depuis octobre 2021, Dominique est Assistante de Direction Générale chez Getlink/Eurotunnel à Paris.



COMPETENCES

Gestion de projets/Recherche de partenaires d'affaires, négociation et rédaction de contrats de coopération, mise en œuvre et suivi/Prospection commerciale, représentation et promotion salons, conférences/ Rédaction de demandes de financements/Rédaction de rapport d'activités auprès d'instances publiques et privées/ Organisation de missions économiques/Presse écrite, interviews radio/web TV, réseaux sociaux/Recrutement dexpatriés français et belges.



Mots clés

Relations internationales

Coordination de projets

Communication



Recrutement

Gestion de projet