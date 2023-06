Dominique GRIBOT-CARROZ

Basee a Hong-Kong, je suis responsable du business development de Moody's Finance Structuree en Asie.

Moody's est une agence de notation leader en finance structuree.



J'ai plus de 9 ans d 'experience en strategie, marketing et business development. Auparavant j ai ete manager a Corporate Value Associates, et cree mon propre business de conseil a Hong Kong avant de rejoindre les equipes de Moody's.



