Dominique HALIMI

Gérant des installations de chantier de pré-câblage informatique depuis 20 ans, je peux réaliser avec mes partenaires toutes vos installations courant faible.



Audit et conseil technique

Câblage télécom dans tout bâtiment



La rigueur et la technicité, ainsi que les délais respectés nous ont permis de travailler pour de nombreux ministères et bâtiment tertiaires .

Nous nous déplaçons dans toute la région Rhône-Alpes pour vous conseiller sur vos futures installations, en étant soucieux de votre budget.



Nous pouvons accepter des arrangements commerciaux comme un paiement échelonné sous certaines conditions.



Toute personne dirigeante aujourd'hui vise une optimisation du temps et des coûts, et un réseau informatique peu performant vous fait perdre temps et efficacité, auprès de vos interlocuteurs internes et externes.



N'hésitez pas a me contacter

Cordialement



Mes compétences :

sociabilité et adaptabilité

rigoureux

ponctuel et organisé

connaissances dans le courant faible