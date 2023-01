Dominique JOUANOT

Madame,Monsieur,



Vous recherchez un professionnel de la vente terrain Btob, auprès de professionnels capable de développer et d'animer votre réseau commercial, manager confirmé,responsable du positionnement de votre entreprise sur son marché, activateur de productivité des compétences de vos équipes de ventes.

Ayant un parcours atypique de plusieurs années d'expériences dans un domaine très spécifique du monde des sociétés spécialisées dans l'industrie, le commerce en Btob de la vente directe auprès de professionnels, entreprises générale, Artisans, agriculteurs, grossistes, commerçants divers, PME, PMI, Industriels, distributeurs, GMS, Collectivités, etc...

J'ai acquis une connaissance certaine dans la mise en place de

stratégie orientée vers le développement, l'animation et le management.

Grâce à mes résultats personnels sur le terrain, avec une véritable relation de proximité et de confiance avec les client, et en véritable manager.

Je vous propose d'être votre Animateur de réseau, ainsi que l'interface avec votre direction nationale des ventes et votre réseau commercial, à qui je ferai partager mon esprit d'entreprise, mes expériences commerciles et mes capacités pédagogiques pour qualifier et mettre en place de nouvelles stratégies et de développement...

Je demeure à votre disposition pour de plus amples informations et vous prie d'agréer,

Madame, Monsieur, l'expression de sentiments les meilleurs.