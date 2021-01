Dominique Kongolo plus connu sous le nom de David Michael DM (né le 12 Décembre à KInshasa)



Il évolue dans des différentes structures audiovisuelles qui sont :



1. DingangaWanted picture's tant coordonnateur et mannequin

2. Team Mayangani tant chargé de marketing et infographe

3. Agence Énergie Positive (A.E.P) tant responsable de média

4. Elite sous-traitance tant coordonnateur



Enfin 5. Dab Enterntainment tant Directeur Technique et Chargé de média









Dominique Kongolo est né à Kinshasa de parent congolais : Brigitte (née à KIsangani) et Gilbert Kongolo. il est l'avant dernier de sa famille