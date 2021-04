Dominique LAMBERT

Après un baccalauréat de comptabilité en 1986 puis un diplôme supérieur en théologie en 1994, je suis diplomé depuis 2001 en tant qu'assistant de Service Social.

J'ai exercé jusqu'à ce jour en polyvalence de secteur, d'abord 5 ans sur un même poste en région parisienne, puis de 2006 à 2011, en Nouvelle Calédonie.

J'ai également exercé la responsabilité d'un Service pendant 8 mois en 2008 dans le domaine du logement social.

Aujourd'hui, j'exerce en Protection de l'Enfance, dans le suivi des enfants placés sur Marseille.

Après mes études universitaires menées jusqu'en 2005, je me suis engagé sur le terrain dans des actions liées à la parentalité et à la protection de l'enfance. Je porte une attention particulière a l'approche collective des problématiques et a la dimension de Développement Social Local.

Je viens de réussir le Concours de catégorie A de la Fonction Publique de Conseiller socio-éducatif. Je suis à la recherche d'un poste qui me serait adapté, au regard de mon parcours.



Mes compétences :

Protection de l'Enfance

cohésion sociale, insertion sociale