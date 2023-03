Dominique LE GOFF

Homme de terrain, charismatique et entreprenant, doté d’un excellent sens de l’organisation et de grandes habiletés de gestion et de coaching, je suis reconnu pour mon leadership et mes capacités d’adaptation.



Si votre entreprise recherche pour son fonctionnement et son développement des collaborateurs rigoureux, compétents et dotés d’une forte capacité de travail et d’analyse, n'hésitez pas à me contacter !!!



Mes compétences :

Management

Réactif face à l'imprévu

REACTIF / ESPRIT D'EQUIPE

Autonome & responsable

Travail d'équipe et partage des connaissances

Bonne connaissance des produits frais

Vente et conseil

Satisfaire et fidéliser la clientèle

Techniques de vente

Merchandising

Recrutement

Maîtrise des outils informatiques Open Office, Exc