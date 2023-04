Dominique LECOMTE

Www.dl2m.com

Avocat associé généraliste, Barreau de CAEN.

Cabinets secondaires à Vire et Coutances.

Intervention multidisciplinaire en partenariats avec de nombreux professionnels pour apporter un service aussi complet et aussi efficace que possible aux professionnels et particuliers, quelle que soit la difficulté judiciaire rencontrée.



Mes principaux domaines d'intervention : Baux commerciaux et d'habitation - Recouvrement de créances civiles et commerciales - Saisies immobilières - Réparation préjudice corporel - Divorce - Droit de la famille - Successions - Procédures collectives commerciales et civiles.



