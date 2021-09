Dominique LEGRAND

Formée en Energétique Chinoise, en homéopathie uniciste et à la technique des barrages énergétiques du Dr Dominique SENN

Formée à la reprogrammation d'A.D.N et aux concepts quantiques par Kishori AIRD (www.kishori.org)

Diplôme de coaching de convergence

Je suis passionnée et toujours en évolution au travers de concepts dont les connaissances évoluent aussi vite que la technologie des portable par exemple!!

Depuis 2020, je suis l'enseignement de Grigori Grabovoi avec Science of Eden .

Ma devise , IL Y A UN PROBLEME CHERCHONS ENSEMBLE LA SOLUTION car si le problème existe dans notre univers , la solution aussi , c 'est ainsi que fonctionne la vie

CONTACT : 0662827326



Mes compétences :

Développement de la Conscience

Homéopathie Uniciste

Reprogrammation Quantique

Approche holistique de la santé