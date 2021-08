Dominique MENDY

JFR SAS créée depuis plus de 20 ans notre entreprise a su au fil des années se forger un savoir-faire et une expertise dans deux secteurs d’activités que sont le Ravalement et le Traitement des Façades ainsi que la Réhabilitation Tous Corps d’états.



Notre équipe est composée de professionnels connaissant bien les problématiques liées aux travaux de réhabilitation portant sur l’embellissement du patrimoine Parisien et de l’Ile-de-France.



Notre notoriété s’est construite grâce à la satisfaction de nos clients qu’ils soient Administrateurs de Biens & Syndics de copropriétés, Architectes, Donneurs d’Ordre Publics ou Institutionnels.



Nous mettons notre expérience et notre expertise à votre service afin de vous garantir un travail de qualité dans le respect des délais et à la hauteur de vos exigences.



Le Service est notre Culture, la Qualité notre Priorité