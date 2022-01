Senior dynamique, impliquée et sérieuse, j’ai un profil polyvalent.

Je poursuis mon activité professionnelle sous le régime auto-entrepreneur depuis août 2014.

Mes atouts : Bonne présentation, excellent français, très bonnes qualités rédactionnelles, anglais scolaire, frappe rapide avec cassettes enregistrées.

Ayant une culture de l’intérim et de la polyvalence, je m‘intègre rapidement dans l’entreprise.

Ayant travaillé en PME pendant plus de 15 ans, je suis à même d’assurer l'ensemble des tâches liées à la vie de l'entreprise, que ce soit au niveau administratif, commercial ou juridique, notamment l’accueil téléphonique et physique, la saisie de données, les mailings, les devis et factures, le suivi des paiements et les relances de règlement, les procès-verbaux, les protocoles, pouvoirs.

Animatrice du Conseil Syndical de ma résidence, je suis avant-tout une "touche à tout" car j'aime apprendre.

Je me tiens à votre disposition pour toute mission dans mes compétences.

Mme Dominique OZANNE

06 81 94 55 42