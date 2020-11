Dominique PAPIEAU

Originaire de l'Anjou, je vis depuis 1986 au Québec.



J'importe les Vins Sans Alcool de Qualité ( VSAQ ) d'Allemagne, France et Espagne



J'importe aussi d'Allemagne les Camping-cars VW westfalia et Mercedes Karmann, Winsberg, Luna...



J'importe de l'Europe les Land Rover Defender



Je suis un amoureux de l'histoire et des vielles pierres, du patrimoine.



Je parle Français Anglais, Allemand et un peu Italien



Voici ma vidéo de présentation. https://vimeo.com/379798440