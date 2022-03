Dominique PATON

Musicien, auteur compositeur, bassiste.



Bassiste de Belleville Nocturne depuis juin 2017 à aujourd'hui.



Belleville Nocturne c'est une couleur Blues, des accents Pop, Une énergie Rock mâtinée de Progressif le tout dans la langue de Molière. Il a été créé en 2016 par Gérard Cintra auteur compositeur, interprète, et également écrivain et traducteur. Je l'ai rejoint en juin 2017, avec depuis 2020 quelques remaniements dont l'arrivée de Franck Albérola (ex-Kpricorne) à la "guitare lead", et Francis Giannarelli à la Batterie.



Bassiste de Bleu Nuit depuis Juin 2018 à aujourd'hui.

J'accompagne également depuis juin 2018 le groupe Bleu Nuit formé principalement de Peter Conrad (qui vient de sortir un CD de reprise électroacoustique de 4 titres R'nB des années 65/70) et de Gérard Cintra (leader de Belleville Nocturne)



Bassiste de Kpricorne de 2014 à 2018.

Groupe fondé par JB Foulquier en 2007. Initialement chanson française matinée de folk son style a petit à petit pris une tournure plus "pop-rock" qui s'est confirmée vraiment à l'arrivée de Francky Albérola et de moi-même en 2014.

2 albums représentant le travail commun de ces années passées ensembles sont sortis en décembre 2018 : "Le Sauvage de Paris" et Garçon Sensible" / Les titres sont écoutables sur youtube, et téléchargeable sur Apple Music, Spotify, deezer, Amazon Music, Google Play Music etc

On peut aussi contacter Jean Baptiste Foulquier directement sur la page facebook de Kpricorne pour commander sur support physique CD.



Bassiste, arrangeur, co-auteur...

PORQUE NO PORQUE NO janv. 1998 - nov. 2012



PORQUE NO : Groupe fondé en 1998 par Jean Pierre TORLOIS, auteur, compositeur, interprète et guitariste.

Chanson française, pop, jazz, latino... (compositions originales).