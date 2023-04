Dominique PERSOONS

Docteur en médecine de l'université de Louvain - Belgium- 1978

chirurgien orthopédiste tramatologue , université de Louvain -Belgium- 1984

ancien interne du centre de tramatologie d'Illkirsch graffenstaden - Strasbourg 1981-83

ancien Registrar Witwatersrand university - Johannesbourg- South Africa- 1982



pratique privée en Belgique CH De Chimay: 1986-1991

chirurgien orthopédiste à la clinique des mines de Auchel (AHNAC):1991-1999

chirurgien orthopédiste au CH de Sarrebourg - Moselle - depuis janvier 2000 -2013.

hôpital 2eme de France (moins de 300 lits) classement Figaro:

http://www.le-guide-sante.org/palmares/Hopitaux2011/classement/national/100-a-300-lits



depuis janvier 2013: Chirurgien praticien au centre hospitalier de Saverne 67700.

activité personnelle 100 PTH, 100 PTG.

D.U. hypnose et traitement de la douleur du CHU de Liège: 2015 (Pr Fremonville)

Concepteur du clou de radius Nail-o-Flex (https://asploro.com/preliminary-results-of-new-elastic-mini-nail-in-the-distal-radius-fractures-first-83-cases-of-the-nail-o-flex-nail/ )

Concepteur du clou élastique d'humérus Behac ( http://www.groupefhortho.fr/wp-content/uploads/2016/10/behac_doc.pdf )

Accrédité Orthorisq

écrivain du lundi et du mardi.

Depuis avril 2022: je travaille à 1/3 temps au CH de Briey comme praticien contractuel.



J'ai plusieurs livres à vous proposer:

mon dernier livre: "Isis à Copenhague"

c'est le mythe d'Isis et la mort d'Osiris. Une aventure moderne. C'est le mythe de Morphée à l'envers, ici c'est l'homme qui meurt (éditions Complicités)...

"Silvère, le Martien philosophe". Chez Harmattan les impliqués. C'est une histoire de dystopie avec un praticien des hôpitaux en 2084, ça fait peur. Ou comment réduire la Médecine à l'offre de soins créé une société totalitaire.

"Le virus ou la mort des oiseaux", chez "Abao". C'est écrit juste avant le Covid, et ça parle du Covid. Beaucoup de gens meurent, mais pas le héros. Son épouse , oui. Une scène d'agonie dans la douche.

j'ai écrit une dizaine d'articles sur l'analyse des tympans des églises romanes, sur le site "academia.edu". Ensuite deux livres: "Fils du Soleil et de la Lune" chez Mémogrames, et "Spiritus in Romanesque Churches" chez Lambert Edition.

Un article sur les expériences de mort imminente dans "European journal of Theology and Philosophy" et la découverte du "Moi" chez l'embryon. La dernière personne qu'on voit avant de mourir, c'est soi-même deux mois avant de naître, flottant en l'air et attaché par un cordon.