L4M est un GIE (Groupement d’Intérêt Economique) qui regroupe 3 entités :

•La société PLJ basée à CANET EN ROUSSILLON (66)

•La société O2Pluie basée à HYERES (83)

•Dominique PROUTEAU basé à NIEUL LE DOLENT (85)



Cette union permet le regroupement de moyens humains et financiers afin de rayonner sur l’ensemble du territoire français et à l'étranger pour le développement, la fabrication et la commercialisation d’un système de recyclage des eaux grises (eaux issues du lavage corporel).



RECYCLAGE DES EAUX DE LAVAGE CORPOREL :



Notre procédé Aqua’R system est destiné à recycler les eaux grises issues des salles de bains (douches, baignoires ou lavabos) afin de les réutiliser pour un besoin ne nécessitant pas l’utilisation d’une eau potable (wc, irrigation, nettoyage des locaux, etc…), permettant ainsi d’allier les économies financières à l’économie des ressources naturelles. Ce recyclage des eaux grises vient soulager les filières d’assainissement et diminuer ainsi leurs coûts de fonctionnement.



RÉCUPÉRATION DE CALORIES :



Notre procédé Aqua’R system, avec un échangeur intégré, permet la récupération des calories de la chaleur de l’eau. Cette relève d’eau chaude permet d’économiser environ 20% du coût d’énergie et de diminuer durablement les émissions de CO².



Notre procédé Aqua’R system récupération de calories peut être utilisée indépendamment ou en combinaison avec le recyclage des eaux de lavage corporel.



L4M : « Une philosophie, un produit »



Aqua’R system

