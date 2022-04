Dominique PROUTIERE

Situation professionnelle actuelle

SUPERVISEUR SERVICES KONE

Cadre non Dirigeant, je suis responsable d’une équipe de 15 personnes. Je suis délégataire et responsable de la sécurité de mes équipes.



Nos Produits : ascenseurs, escaliers mécaniques et portes automatiques.

Nos Segments : résidentiel privé et publique, industries, commerces, administrateurs de biens, ...

Nos métiers : maintenance préventive et curative, travaux de modernisation.

Mon périmètre : 3 départements (le Loiret, le Cher et la Nièvre).



En accord avec ma Direction Service, je suis le garant de l'atteinte des objectifs (sécurité, satisfaction Clients, rentabilité, etc.).



Je suis l'interlocuteur technique auprès de tous les clients. Je coordonne les actions entre les clients et mes techniciens. Je suis source de proposition pour satisfaire à leurs attentes et leurs contraintes.



Manager de projets, je participe à l'amélioration continue de nos process internes et suis force de proposition.



Corporate, je transmets les messages et applique les plans d'action du groupe. J’anime les équipes en conséquence.

Les principaux clients de KONÉ sont des promoteurs immobiliers, des entrepreneurs en bâtiment, des propriétaires et des gestionnaires d’immeuble. Les architectes et des consultants jouent un rôle essentiel dans notre processus décisionnel. KONE soutient un mode de vie urbain durable en veillant à ce que les personnes puissent se déplacer confortablement et en sécurité, tout en respectant l'environnement. Nous offrons à nos clients, à nos partenaires et au grand public, des services exclusifs, professionnels, et innovateurs.

Dans le secteur des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des portes automatiques, KONE est une entreprise de services mondialement connue et un leader technologique offrant des services et des produits innovants.

Nous vendons, fabriquons, installons, entretenons et modernisons des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des portes automatiques.

KONE fait partie de KONE Corporation, fondée en Finlande en 1910. Les actions de classe B de KONE Corporation sont cotées à la Bourse d'Helsinki depuis 1967.

Etudes/Diplômes

1989 LYCEE CHEVROLLIER Angers

B.T.S. Mécanique & Automatismes Industriels (M.A.I)

1987 LYCEE RENAUDEAU

BAC F1





Mes compétences :

Service client

Ascenseurs

Portes automatiques

Vente

Industrie

Rigueur

Management

SAP

Pro/ENGINEER

Microsoft Office

Autocad