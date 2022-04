Dominique PRUVOST

Trente années d’expérience en cabinet d’expertise comptable et PME m’ont permis d’acquérir des compétences poussées en comptabilité générale, en gestion de trésorerie, reporting comptable, en comptabilité fournisseurs et clients, en gestion sociale, en déclarations sociales et fiscales, en préparation des comptes annuels (liasses et annexes), qu’en contrôle budgétaire.

De plus, je maîtrise parfaitement les logiciels bureautiques (Excel, Word, Internet), comptables et paie (COALA – CCMX – EBP – CIEL)



Trésorier au sein de diverses associations, j’ai pu y développer un savoir-faire en gestion financière, analyse et contrôle de gestion.



Mon Objectif, aujourd’hui, est d’apporter cette polyvalence ainsi que mon dynamisme, mon autonomie, mon sens de l’organisation et d’anticipation associés à des qualités de rigueur et une bonne capacité d’adaptation

















Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

IBM AS400 Hardware

Coala

Ciel Compta