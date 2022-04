Dominique PUCCIO

Mon parcours professionnel montre une grande polyvalence en tant que Secrétaire.

A l'issue de ce parcours, j'ai validé mes acquis avec deux formations, un BAC PRO secrétariat et le niveau BTS assistante de gestion (bénéfice des épreuves professionnelles).



Mes expériences sont principalement dans le domaine médical du secteur privé et public. J'ai exercé durant de 2 ans dans différentes spécialités comme l'ophtalmologie, gynécologie, dermatologie, radiologie, anesthésie, traumatologie-orthopédie et le centre d'action médico-sociale précoce.

J'ai des compétences commerciales, administratives et comptables. J'ai travaillé en tant secrétaire comptable dans la gestion d'une TPE de transport-méssagerie et d'une SCI durant un an . J’ai pu développer avec rigueur le traitement des opérations, la coordination des informations avec les personnes et les professionnels. De plus, je sais travailler de manière autonome ou en équipe.

Cette diversité prouve une capacité d'adaptation , le sens des responsabilités et un esprit d'initiative avec une aisance relationnelle.



Mon premier objectif est de trouver une stabilité professionnelle tout en acceptant des challenges, de faire évoluer mon travail par l'apprentissage de nouvelles compétences. Mon deuxième objectif est de vous convaincre d'être une collaboratrice sérieuse et efficace dans les tâches qui me seront confiées.



Mes compétences :

Access

EBP

Dictaphone

Microsoft Outlook

Ethernet

Standard

Microsoft Excel

Microsoft Word