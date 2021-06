Dominique QUADRIDGE

Actuellement en post chez Quadridge Portage Salarial



Une entreprise ayant pour objectif de faire évoluer l'accompagnement des freelances et consultants indépendant en sécurisant leur activité au travers du portage salarial et d'un accompagnement régulier pour améliorer:

- Leur visibilité sur la toile

- Leur activité en se formant et au travers d'une newsletter hebdomadaire

- L'accessibilité aux missions au travers de son réseau et de webinaires sur le sujet



https://www.quadridge.fr/