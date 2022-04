Dominique RADENAC

A vos côtés chaque jour, et jour après jour, vous accompagner, vous seconder et libérer votre énergie au cœur de votre métier. Les efforts et le temps que vous consacrez à votre entreprise, vos clients, votre territoire et vos équipes sont souvent sans bornes.



Mon investissement professionnel des 32 dernières années a également été avec passion et enthousiasme sans limites, comme expert-comptable et Directeur Administratif et Financier de belles PME régionales.



Mes expériences de l’entreprise, sa gestion, du développement, de l’organisation, des financements, de la gestion de projets, des systèmes d’information, de la transmission, La veille stratégique, la gestion des opérations de croissance externe et internes seront le socle de mes conseils et interventions.



Ma seule préoccupation : Contribuer à vos côtés à votre réussite, vous aider à asseoir vos entreprises et prendre une longueur d'avance. Ma satisfaction ? La vôtre et votre performance !



Libérer votre énergie.





Mon parcours me permet de :

- Appréhender l’entreprise dans sa globalité interne et sur son marché pour œuvrer et participer à la définition et l’évolution de la stratégie.

- Analyser la structure, l’organisation et les procédures existantes, pour les adapter et servir les objectifs retenus au sein du comité de direction.

- Assister et Conseiller la Direction générale et les membres du conseil d’administration afin de répondre aux besoins d’informations pertinentes et de préconisations nécessaires à la prise de décision.

- Être l’interlocuteur des ses partenaires, instances, autres fonctions ou Directions de l’entreprise, agences et management.

- Proposer des axes d’évolution organisationnels, métiers et stratégiques.

- Conduire les projets, et la dynamique de changement.

- Sécuriser l’entreprise au plan réglementaire et législatif.

- Assurer la stabilité des cycles de financement des investissements et de l’exploitation.

- Développer les activités. Négocier.



Autonome, pédagogue, fédérateur, impliqué, passionné, réfléchi constituent des qualités que je possède pour manager l’entreprise au service de sa performance et de sa croissance dans le respect de ses premières ressources : les Hommes, les Femmes qui la composent au service des clients. Communicant, je fonde mon action sur l’écoute, le dialogue et l’adhésion.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion

Conseil

Croissance externe

Audit

Commissariat aux comptes

Finance

Divalto

ERP

Expertise comptable

Comptabilité

Management

Fiscalité

Création d'entreprise