Dominique RAGUIDEAU

De formation financière, je cède aujourd'hui à l'envie forte d'intervenir de façon plus concrète et plus directe pour atteindre les objectifs de mon employeur. Mes souhaits d'évolution et mes compétences m’incitent aujourd'hui à rechercher un poste de direction ou je pourrai pleinement réaliser ma vie professionnelle.

Former sur la direction d'organisation sociale, je saurai diriger avec fermeté, dans le dialogue et la prise en compte des points de vue, dans l’équité et avec humanité.