Dominique RANCHER

Mon parcours est riche d’une expérience dans le domaine de la relation client au sein d’entreprises dans le secteur du Tourisme et des Loisirs.



Satisfaire le client est pour moi une affaire d’hommes et de femmes, c’est avec conviction que j’aime être acteur de la stratégie et la partager, manager les équipes et développer les talents, manager les organisations et accompagner le changement.



Au plaisir d’échanger avec vous



Mes compétences :

Développement des compétences

Leadership

Pilotage d'activité

Management

Relations clients

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Team building

Pilotage de la performance

Recrutement

Optimisation des process

Stratégie

Conduite du changement