Dominique RANKER

Je suis devenu soudeur en 2003, après 6 mois de formation à AFPI , mig.mag tig donc mes connaissances sont venues après plusieurs passages dans différentes entreprises ( intérim ).

À partir du 20 avril 2015 je retourne en formation pour intégrer le module conducteur de ligne. (Maintenance industrielle, hydraulique, pneumatique, électrique et mécanique ). Mes objectifs : intégrer une équipe dans la maintenance industrielle et me perfectionner dans ce domaine.



Mes compétences :

Soudeur mig/mag/tig

Presse plieuse

Guillotine

Perceuse à colonnes

Plasma

Chalumeau

Soudure aluminium

Caces nacelle B3