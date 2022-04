Dominique RATH

Avec près de 18 ans d’expérience dans les services financiers : Responsable des Risques chez Amundi, société de gestion d’actifs des groupes Crédit Agricole et Société Générale pendant la crise financière de 2008 et au moment du défaut de Lehman, il a supervisé la stratégie des risques financiers des fonds du Groupe Crédit Agricole Asset Management (370 Milliards d’Euros).

Nommé auprès de la Direction des Risques du Groupe Crédit Agricole pour la mise en place de limites et du suivi des expositions du Groupe à l’international, il a travaillé avec l’ensemble des entités du Groupe qui financent directement ou indirectement par le crédit les entreprises (Plus de 300 Milliards d’engagement)