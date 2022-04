Dominique RATSIMBAZAFY

Ancien élève du Lycée Galliéni d'Antananarivo Madagascar, j'ai obtenu mon Bacc série C en 1972. Après des études supérieures auprès de l'Université de Madagascar à Antananarivo, sanctionnées par le diplôme de Maitrise ès Sciences Economiques j'ai commencé mon parcours professionnel auprès de la société nationale de Production, Transport et Distribution de l'énergie électrique et d'Eau, la JIRO sy RANO Malagasy ou JIRAMA, pour la population de Madagascar, en 1978, après avoir enseigné l'économie à l'Université de Madagascar dans la filière Gestion.

J'ai gravi petit à petit les échelons de la hiérarchie de la JIRAMA passant de chargé d'études auprès de la Direction de la Zone Interconnectée d'Antananarivo jusqu'au responsable de la communication de la JIRAMA à la fin de ma carrière, après avoir passé en revue presque toutes les fonctions d'une société commerciale et industrielle comme la JIRAMA à savoir: l'approvisionnement, la gestion clientèle, la gestion technique, le gestion des stocks, la gestion du personnel, la planification stratégique, la planification opérationnelle,la gestion de filiale, et enfin la communication d'entreprise. j'ai passé trente (30)années de ma vie au sein de la JIRAMA et je suis à la retraite depuis 2006, année où j'ai décidé de me mettre à mon compte en créant d'abord Groupexperts sarl pour la transformer en Soleole Sarl depuis Juin 2011. Ces sociétés ont été créées pour développer l'utilisation des énergies renouvelables à Madagascar. Après cinq années d'expériences dans le secteur, on peut dire que nous avons traversé des hauts et des bas!! Notre objectif actuel avec Soleole Sarl est de trouver un partenaire financier qui puisse nous appuyer dans notre démarche d'apporter notre contribution pour donner à Madagascar la base d'un développement propre et durable par l’intermédiaire de l'utilisation massive des énergies renouvelables. Pourquoi un partenaire financier? Car comme tout le monde le sait, le secteur de l'énergie est un secteur "capital using", donc un secteur qui a besoin de beaucoup de capital, et en principe le secteur, en tant que prestataire de service public est du ressort de l'Etat!!! Malheureusement, on constate que dans les pays africains, en général, et à Madagascar en particulier quelque trente cinq (35) années n'ont pas suffi pour donner l’accès de la majorité de la population à l'électricité. C'est pourquoi l'Etat Malgache a libéré le secteur en mettant en œuvre la loi 98032, ce qui nous a donné la possibilité d'opérer dans le secteur.

Nous sommes ouverts à toute proposition qui concourt à l'atteinte de notre objectif de développer l'utilisation des énergies renouvelables comme le soleil, les vents, l'eau, ou la biomasse!!



