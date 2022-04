Dominique REBION

Je reviens à mes premières amours : le marketing relationnel.

NU SKIN se présente à moi. Une nouvelle aventure a démarré ! Vente/conseil de produits de bien-être haut de gamme ; alliance de la science anti-age, du marketing de réseau, et de la vente sur Internet. J'utilise, je conseille, je vends ; je travaille en équipe et souhaite recruter des collaboratrices ou collaborateurs.



En parallèle je m'occupe de la gestion immobilière de locatifs meublés saisonniers aux Sables d'Olonne et bientôt sur la région nantaise destinés à un public de passage ou de professionnels itinérants.



Précédemment, à l'âge de 45 ans je décide de valider mes acquis et par la même je lance le défi d'obtenir un titre niveau BTS... Objectif atteint en 2004 ! Durant 4 ans mon statut de formatrice m'a permis d'évoluer au contact de dirigeants de PME en intervenant pour un cabinet privé, ainsi qu'à la Chambre des Métiers pour former des futurs managers préparant leur BP (coiffeurs et pâtissiers, professionnels du bâtiment).



Auparavant avec beaucoup de plaisir durant 8 ans j'ai travaillé à temps plein pour Tupperware en animant une équipe de présentatrices.

Pour être présente sur notre lieu de vie pour les enfants et continuer de faire la comptabilité de l'exploitation, j'ai créé avec mon mari un magasin "à la campagne". La boutique "Dominiel" est née et durant 10 ans m'a permis de faire ce que j'aime particulièrement : conseiller, vendre et parler gastronomie..... Beaucoup de travail mais tellement de plaisir lorsque nous organisions avec nos partenaires producteurs, des marchés fermiers sur notre lieu d'exploitation.



Ma carrière professionnelle s'est construite autour de la passion du commerce et la vie d'une exploitation maraîchère jusqu'en 2002 où mon mari et moi avons changé de cap. Création, indépendance professionnelle et financière, conseil et marketing relationnel, travail en équipe, plaisir et beauté, partenariat et qualité, sont les maître-mots de mon environnement personnel et professionnel.











