Dominique REBOUL

Bonjour,



De formation technique, je suis depuis 1993 dans le secteur des Télécoms. Mon domaine d’intervention est celui de la téléphonie mobile, où je participe au déploiement des équipements BSS radio de l’infrastructure du réseau GSM.



Par ce travail géographiquement mobile, j'ai évolué au sein de différentes entreprises : France Télécom, SFR, Orange, Alcatel, TDF.



Durant ces missions, j'ai appréhendé plusieurs formes d'organisation face à l'évolution constante des nouvelles technologies. Ainsi, par ce parcours professionnel dans le domaine de l'ingénierie, j'ai occupé les postes de technicien radio, administrateur réseau GSM, et responsable de projets. Au cours de ces missions, j'ai collaboré aux déploiements de nouveaux sites Télécoms, et participé à l'amélioration de la qualité de service.



Le poste de technicien radio a consisté à la mise en service de nouveaux sites sur 21 départements. Ces interventions terrains m’ont permis d’acquérir une connaissance de l’architecture du réseau, et d'intervenir sur les équipements radio.



Le poste d'administrateur réseaux Télécoms a été un travail sédentaire au sein d’un Centre de supervision. Assurer le pilotage d’opérations en temps réel, et garantir la responsabilité des actions correctives étaient mes principales activités auprès des intervenants sur site.



Le poste de responsable de projets a consisté à la réalisation d’études de faisabilité pour deux Opérateurs :

France Télécom : assurer la mise en place d’une nouvelle réception satellite en respectant les coûts et les délais validés.

Free Mobile : déployer le réseau pour répondre au besoin exprimé par le donneur d’ordre.



La tâche principale de ces différentes missions a pour but d’assurer à la bonne réalisation du projet dans le respect des procédures du client opérateur.



Mes compétences :

Compétences Techniques

Conduire des projets

Informatiques

Organiser

Planifier

Qualité

Qualité de service