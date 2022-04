Dominique REDOUTEY

REDOUTEY Joséphine

114 Avenue Gambetta

75020 Paris

06.95.48.83.58

yodo81@hotmail.fr





Objet: Candidature spontané

Date de fin de formation: Le 16 Mai 2014





Madame, Monsieur;



Actuellement en recherche d'un poste dans le domaine de la vente en boutique de Luxe/Haut de gamme, je me permets de vous soumettre ma candidature en tant que conseillère de vente.



Mes expériences professionnelles précédentes m'ont permis d'acquérir une certaine aisance face à la clientèle ainsi qu'un excellent relationnel



Particulièrement passionnée par le domaine du Luxe, je souhaiterai mettre mes compétences au service de vos entreprises.



Je suis disponible dès maintenant et me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.



Merci du soin que vous apporterez à l'étude de ma candidature.



Je vous pris d'agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes les plus distinguées



REDOUTEY Joséphine



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Exel

Adobe Photoshop