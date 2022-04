Dominique REUILLON

Motivé par les systèmes d'informations depuis le début de ma carrière, j'ai réalisé et participé à plusieurs projets : mise en oeuvre de la billettique sur l'Ile de France, mise en oeuvre d'un réseau de vente, refonte de S.I. pour la mise en place la virtualisation...



Gestionnaire de formation, j'ai réalisé des optimisations de coûts et une rationalisation dans les besoins de la structure.



Mes qualités relationnelles enrichies par mon adaptabilité me permettent de m’investir dans de nouveaux domaines & de nouveaux secteurs d’activité.



Mes compétences :

AMO

Chef de Projets

Gestion de projets

MOA

Système d'informations

Système d'information

Gestion de projet