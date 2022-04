Dominique REY

Au cours de mes 10 premières années de vie professionnelle, j'ai eu la chance de vivre aux Etats-Unis, en Allemagne et en Asie.

De retour en France, je prends énormément de plaisir à développer des BU tout en améliorant leur rentabilité.

Fédérer les énergies, animer des réseaux complémentaires de distribution, innover, diversifier et respecter les engagements pris, sont pour moi les principaux ingrédients de la réussite et de la motivation des équipes autour d'un projet commun.



Expériences :

France et International

Biens d'équipement : B2B et B2C

Marchés : Résidentiel, Tertiaire et Grande Distribution



Mes compétences :

International business development

Marketing stratégique

Stratégie de communication

Animation de réseaux

Mangement d'équipes

Gestion de Business Unit

Définition et réalisation de business plan