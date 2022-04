Dominique RIOU

Je suis en charge de développement du Groupe Chastagner (12M€, 100 collaborateurs).

A ce titre, je définis la stratégie commerciale, et participe à la construction du BP.

Le résultat de mes actions de développement sont les suivants :

-Réorientation complète du groupe vers des marches grands comptes : en 6 ans, 70% du CA a été renouvelé et est composé de nouveaux clients grands comptes dans les secteurs de l'Energie, l'Aéronautique, la Défense, l'Automobile et le Luxe.

-Montée en gamme de l'offre du groupe : nous sommes passés, en parallèle de ce changement de composition du spectre client, d'une offre "mécanique", à une offre ingénierie produit/intégration, basée sur nos compétences interne.

-Mes actions commerciales directes apportent un CA annuel de 5M€ dans ces différentes grands comptes.

-J'ai participé aux négociations avec les fonds d'investissements, opérations conclues positivement début 2014.



Présentation du Groupe Chastagner :



Le Groupe Chastagner est organisé autour des métiers suivants :



-le travail des métaux : usinage grande dimension et/ou de précision, étude et réalisation d'outillages, assemblage par soudure, intégration tôlerie

-le travail des composites : outillage et production de pièces

-l'étude et la réalisation de moyens et lignes d'assemblage

-la petite série : automobile, aéronautique, transport, énergie/industrie.



De plus, le groupe peut accompagner ses clients dans la démarche projet, en proposant des services, qui démarrent dès l'initialisation de leurs projets (style, design, imagerie...) et qui vont jusqu'à leurs industrialisations.



Ce double positionnement, des métiers forts, et une méthodologie projet très structurée, donne au groupe la capacité de répondre à de nombreuses problématiques industrielles, dans des domaines aussi variés que l'automobile, l'aéronautique, l'énergie, le transport, la défense et le luxe.



Le groupe à pris en charge le développement complet, de la conception à l'industrialisation en passant par l'assemblage et intégration du produit STERIGERMS. Ce produit novateur, destiné au monde médical, Sterigerms est un outil de traitement des déchets de soins à risques infectieux.



Mes compétences :

Management

Ingénierie

Japon

Key account Manager

Développement

Transport

Automobile

Industrie