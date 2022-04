Dominique RIOU-DE PORET

De formation médicale et d'expérience médicale hospitalière à Paris, je me suis d'emblée intéressée aux relations humaines et me suis formée, en parallèle avec ma carrière professionnelle, aux sciences humaines cliniques : sociologie, psychologie, psychosociologie, psychothérapie, psychanalyse, ... formations universitaires (diplômantes) mais aussi très largement "de terrain", ainsi qu'une psychanalyse.



Il y a 10 ans, prenant ma retraite de médecin salarié hospitalier, je me suis installée en psychothérapie libérale, mettant au service de personnes en souffrance (souffrance psychique des parcours de vie et/ou souffrance physique des maladies chroniques), ma longue expérience clinique et mon capital de connaissances pluridisciplinaires.



J'accueille les personnes "en demande", adultes et seniors, à mon domicile, sur rendez-vous. Je leur propose, sur une base forfaitaire modique, une succession de trois rendez-vous qui permettent aux deux partenaires une première approche ; à l'issue de cette brève période nous décidons ensemble de poursuivre ou pas cette alliance et convenons des objectifs, de la durée et des modalités.

Il m'arrive aussi de réorienter une demande.

Il m'arrive enfin (sous réserve) d'accompagner à domicile des personnes qui ne peuvent pas se déplacer.



Je pratique une thérapie dite "intégrative" (humaniste, analytique freudienne, psychocorporelle, ...), largement ouverte, que j'adapte à la personne, son environnement et sa "demande".



Mes compétences :

Accompagnement

Psychosomatique

Psychothérapie