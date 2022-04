Dominique RISCHMANN

De formation commerciale, j'ai exercé durant douze années pour Matra-Hachette en tant que responsable commercial et de la formation; Ensuite, j'ai pu développer mon savoir et mettre a profit mon expérience au service de differentes entreprises.



Aujourd'hui je travaille en association pour une société de consulting,Array, ou nous offrons différents services en R.H. , formation et assitance à l'expatriation.



Mes compétences :

Coaching

Commercial

Consulting

Formation

Formation professionnelle

Linguistique

Management

Stratégie