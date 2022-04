En situation de reclassement professionnel, ayant une expérience de 22 ans dans le secteur du bâtiment, mon objectif est d'accéder à un poste de conseiller vendeur ou attaché de clientèle.

Je suis très motivé, responsable et polyvalent. Je sais faire preuve d'une grande persévérance et je dispose d'une forte capacité de travail et d'investissement personnel.