Dominique RODIER

Création de Référence Directe en 1991 (Fidélisation en Marketing Direct)



Générateur de solutions en Marketing Direct



Fidélisation en Marketing Direct :Array

De l'hébergement de bases de données aux dépôts postaux, tant en France qu'à l'International, en passant par la restructuration et la normalisation postale (Soft'Address) les traitements informatiques

avec Soft Dispatch© & Soft Label©, logiciels agréés par La Poste,

Mail ID et IB agréés par BPost (La Poste Belge),

la personnalisation, la mise sous enveloppes ou sous film jusqu'à 12 documents...

Normalisation et aide à la saisie en mode SaaS.



Soft Address©, Soft Dispatch©, Soft Label© sont des logiciels et marques déposées réalisés par Référence Directe.





REFERENCE DIRECTE

Parc du Moulin Le Polygone

391 avenue Clément Ader

59118 WAMBRECHIES



Adresse postale :

SC 20059

59874 WAMBRECHIES CEDEX



Tél. : +33(0)320 01 02 03



Référence Directe Une entité de RD Next



Mes compétences :

Restructuration

Datamining

Crm

Relation client

Grc