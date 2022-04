La Semmaris est la société gestionnaire du Marché International de Rungis.

Elle est responsable :

- de l'aménagement et de l'exploitation du marché

- de la commercialisation et de la gestion de sa surface immobilière

- de l'accueil de ses usagers et de la mise en sécurité du site

- de la promotion du Marché par des actions de marketing et de communication



Mes compétences :

Sécurité incendie