Dominique ROISIN LECHAUVE

Diplômée en 2005 de l'école de Relaxation ISTHME (95), je me suis installée comme Relaxologue en 2006 à Briare (45). J'ai continué à me former ; soins énergétiques ( ENAHOS de Michel Latour), Somato-Thérapie et Toucher-détente à ISTHME, CPA Communication Profonde Accompagnée ( Arlette Triolaire), Elixirs Floraux de DEVA (38), Huiles d'Onctions Celtes de Cyrille Pelard...

En parallèle, je pratique régulièrement la méditation ( VIPASSANA).

Depuis 2013, je suis en portage salarial avec AVS Concept , à THOU ( 45).

Aidée par un temps d'écoute et de partage, j'accompagne celui ou celle qui le souhaite

sur son chemin de VIE.

"PARTAGE, COMPREHENSION ET OUVERTURE DE COEUR POUR VIVRE SA LEGENDE PERSONNELLE".