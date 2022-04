Dominique ROL

Mise à profit de sa longue expérience de D.A.F auprès de PME pour des missions:

1- Soit ponctuelles dans le but de les aider à structurer leur service financier, créer un système de reporting, monter les tableaux de bord et en les aidant à installer les outils nécessaires à leur mise en oeuvre grâce à son réseau.

2- Soit récurrentes par un appui en gestion, de l'élaboration des business-plan ou des budgets au reporting périodique en passant par la gestion de trésorerie, complétés de propositions correctives.

3- Soit de remplacement en cas d'absence prolongée du D.A.F. attitré.

4- Interventions directes auprès de SSII en appui dans la phase d'initiation de leurs projets d'intégration de solutions ERP et Business Intelligence.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité générale

Informatique de gestion

Budget et Controlling

Gestion de trésorerie

Business Intelligence

Animation d'équipe

Gestion de projet

Microsoft Excel

Gestion du personnel

Reporting financier

Comptabilité analytique

Fiscalité des entreprises

Gestion financière et comptable