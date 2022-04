Dominique ROLAND

► Directeur Général Adjoint des services, en charge de la Direction Innovation et Développement numérique - Ville d’Enghien-les-Bains, Val d’Oise

► Directeur du Centre des arts (Cda), site pluridisciplinaire de la création contemporaine conventionné par le Ministère Français de la Culture sur les écritures numériques - Enghien-les-Bains, Val d'Oise.

► Directeur Général de la Biennale Internationale des Arts Numériques, Bains numériques, évènement de l’innovation et de la création numérique (huit éditions à ce jour)

► Fondateur et directeur du Réseau International des Arts Numériques (RAN), plateforme professionnelle composée de 34 structures (théâtres, musées, festivals, pôle de compétitivité, universités, laboratoires de recherche). Activités : développement de co-productions et co-diffusions et expérimentation de nouveaux usages sur l’espace international.

► Coordinateur du cluster « arts numériques » pour la Ville d’Enghien-les-Bains, « ville créative arts numériques » au sein du Réseau des Villes Créatives de l’UNESCO, comprenant sept villes (Dakar, Tel-Aviv, Sapporo, Gwangju, Linz, York et Lyon).