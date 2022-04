Dominique ROOS

Issu d'un cursus technique mais généraliste, avec une orientation logistique, je suis "tombé" dans le domaine informatique par pur hasard... mais la passion à immédiatement pris le dessus !



Mon leitmotiv est et a toujours été l'optimisation des processus de gestion.



En créant ma structure, j'ai décidé de mettre à la disposition de TPE et PME mon expérience acquise au sein de grands groupes.



Un + : une vision globale des processus et des points d'amélioration tout en gardant les pieds sur terre !



Mes compétences :

Informatique

Ingénieur

Comptabilité

Gestion d'entreprise

optimisation des processus de gestion