Dominique Roquette a créé DPR Finance en Mars 2005. Il est diplômé de l'ESG de Paris.



M.Roquette a travaillé pendant 30 ans dans le domaine financier en tant que chargé de mission dans une compagnie d'assurance, commercial en défiscalisation, gérant de portefeuille dans une société de bourse mais il a été aussi gérant d'une PME de 10 personnes pendant 2 ans.



Les connaissances apprises en Mastère Finance ainsi que ses participations financières personnelles de longue date dans des entreprises cotées ou non cotées lui permettent d'apprécier sur le moyen long terme les réactions des marchés financiers. L'ensemble de ses connaissances ainsi que son expérience lui permet d'être caractérisé comme un généraliste dans le milieu financier.



Sa connaissance des différentes classes d'actifs (actions, obligations, devises, produits structurés et options) lui permet d'accroitre la maîtrise de la volatilité d'une allocation d'actifs.





En outre Dominique Roquette est un spécialiste de l'optimisation fiscale pour les revenus d'activité; les revenus du patrimoine mais aussi le patrimoine plus généralement.



La création de ce cabinet regroupe finalement ses différents domaines d'expertise acquis au sein de son parcours professionnel et sont regroupés au sein d'une structure autonome et très légère puisque le capital est détenu à 100 % par D.Roquette.



Rapidement il a opté pour le statut de CIF (Conseil en investissement financier) étant devenu adhérent de la CIP (Chambre des indépendants du Patrimoine) en Novembre 2005, soucieux de se démarquer du simple statut de démarcheur bancaire et financier.



Au sein de nos locaux se trouve DPR Immo, cabinet spécialisé dans le domaine immobilier et détenu également à 100 % par M.Roquette. Le but est de compléter l'activité d'optimisation en patrimoine.





L'indépendance dont il profite ne rime pas avec une absence de loyauté ni de contrôle.

Notre cabinet se doit intervenir dans le respect du cadre légal en toute transparence ce qui contribue à rassurer la clientèle









Mes compétences :

Diagnostic financier

Gestion de patrimoine

Investissement