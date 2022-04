Dominique ROSAZ

Expertise de la formation des ingénieurs commerciaux pendant 10 ans.

Création et gestion d'un cabinet d'Outplacement et d'un centre de Bilans de Compétences pendant 15 ans représenté sur Paris, Lyon, Marseille et autres grandes villes avec 25 consultants.



Toujours en activité pour Planit Actions+, j'anime des sessions de recherche d'emploi qui vont du bilan de compétences en groupe en passant par la prospection téléphonique, prospection sur salon professionnel ou en zone industrielle, les RSP avec des professionnels, sa présentation en 2 minutes et la préparation aux questions difficiles lors d'un entretien de recrutement.